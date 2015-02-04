بالصور.. وقفة لأطباء بيطريين متعاقدين للمطالبة بالتثبيت وزيادة الأجور بالمنوفية

نظم عدد من الأطباء البيطريين المتعاقدين مع مديرية الطب البيطرى بالمنوفية وقفة أمام مبنى الديوان العام لمحافظة المنوفية، ظهر اليوم الأربعاء ، للمطالبة بالتثبيت طبقا للقانون بعد مرور ثلاثة أعوام علي تعاقدهم مع الحكومة .

وطالب المتظاهرون بضرورة النظر إلى مشكلاتهم، لأنهم من طلاب كليات القمة وعانوا كثيرا في الحصول على وظيفة تعاقد منذ ما يزيد عن الخمسة أعوام .

وأكد عدد من الأطباء انهم يعملون في المديرية بالتعاقد لمدة تتفاوت بين الخمس والثلاث سنوات وانه بموجب القانون على الحكومة تثبيت العمالة بعد مرور ثلاث سنوات عليها .

وأضاف الاطباء ان عددهم تقريبا 59 طبيب بيطرى وانه من المفترض ان يتم تثبيتهم طبقا للقانون ولكن لم يتم حتى الان اتخاذ اى اجراءات من أجل التثبيت في الوقت الذي تم فيه الاعلان عن مسابقة لتعيين أطباء جدد .