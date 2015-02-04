شكري يستقبل وفد المركز البحثي الأمريكي

استقبل وزير الخارجية سامح شكري أمس 3 فبراير وفد المركز البحثي الأمريكي، وهي مؤسسة أمريكية غير حكومية تعنى بدراسات الأمن القومي حول العالم، وذلك بمقر وزارة الخارجية مساء يوم 3 فبراير، حيث استعرض الوزير شكري خلال اللقاء التطورات التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط والتحديات القائمة التي تهدد الأمن والاستقرار فيها وعلي رأسها تحدي الإرهاب، ودور مصر في استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية السيفر بدر عبد العاطي أن الوزير شكري تناول ايضاً خلال اللقاء الجهود المكثفة التي تقوم بها مصر لمحاربة الإرهاب الذي يشكل تهديدا لمختلف دول العالم، مشدداً علي أهمية أن تبتعد الجهود الدولية المبذولة في مجال مكافحة الارهاب عن الانتقائية وسياسة المعايير المزدوجة حتي تحقق هذه الجهود النتائج المرجوة في القضاء علي هذه الآفة العالمية.

أضاف عبد العاطي أن اللقاء تناول مختلف جوانب العلاقات المصرية-الأمريكية خاصة في جوانبها الاقتصادية والتجارية وزيادة الاستثمارات الأمريكية في مصر ، حيث أكد الباحثون الأمريكيون علي أهمية العمل علي تطوير العلاقات مع مصر بوصفها دولة إقليمية رئيسية والاستفادة من الفرص الاستثمارية العديدة المتاحة من جانب القطاع الخاص الأمريكي.