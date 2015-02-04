وصول مرسي لأكاديمية الشرطة لحضور محاكمته وأعوانه في قضية ” الهروب الكبير”‎

وصل الرئيس السابق المعزول محمد مرسي، إلى مقر محاكمته بأكاديمية الشرطة، حيث تم نقله من مقر محبسه بسجن برج العرب بالأسكندرية بطائرة هليكوبتر إلى مكان انعقاد محكمة جنايات شمال القاهرة لنظر محاكمته في قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون، والتي عرفت أعلامياً بـ ” الهروب الكبير”.

وهي القضية المتهم فيها مع 130 متهم أخرين من قيادات الإخوان علي رأسهم، رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وأخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينيه وحزب الله اللبنانى .