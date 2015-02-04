ضبط أوكراني حاول تهريب كمية كبيرة من السجائر بمطار الغردقة

احبطت جمارك مطار الغردقة الدولي، محاولة تهريب كميات كبيرة من السجائر مجهولة المصدر، بعد اشتباه مأمور الجمرك في راكب أوكراني الجنسية قادم من اسطنبول على إحدى رحلات الخطوط الجوية التركية.

تلقت مباحث أمن الموانئ بمطار الغردقة إخطارًا من سعيد كامل، مدير الجمرك، يفيد بضبط راكب أوكراني الجنسية، قادم من تركيا، بحوزته كمية كبيرة من السجائر مجهولة المصدر حاول تهريبها دون سداد الرسوم الجمركية.

وتم التحفظ على المضبوطات، وعرض الراكب على إسماعيل جابر رئيس الادارة المركزية لجمارك المنطقة الجنوبية الذي أمر بتحرير محضر رقم 2 لسنة 2015 ضد الراكب، وتحويل المضبوطات إلى الشئون القانونية.