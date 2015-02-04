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محافظ المنيا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 68%

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محافظ المنيا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 68% محافظ المنيا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 68%

 

محافظ المنيا

اعتمد اللواء صلاح الدين زيادة ، محافظ المنيا، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام 2014/2015، حيث بلغت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية والمنازل 68.28%

وأوضح رمضان عبد الحميد، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بالمدارس الرسمية والمنازل 84264 طالبا حضر منهم 83866 طالبا، وبلغ عدد الناجحين 57264 طالبا.

وقدم المحافظ التهنئة للطلاب الناجحين ،وطالبهم ببذل المزيد من الجهد في الفصل الدراسي الثاني لتحقيق التفوق والتميز ،وأكد حرص المحافظة على الاهتمام بالمنظومة التعليمية باعتبارها أساس التقدم والتنمية.

وأوضح أن المحافظة لن تدخر جهدًا لتقديم كافة أشكال الدعم للعملية التعليمية لدفع عجلة البحث والتقدم إلى الأمام من خلال رفع المستوى والكفاءة للقائمين على العملية التعليمية ورعاية وتحفيز الطلاب المتفوقين.

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