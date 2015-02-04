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بالصور .. ضبط 63 قطعة أثرية بمنزل سائق بالمنيا

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أسفرت جهود حملة أمنية مكبرة من وحدة مباحث الآثار والسياحة بالمنيا بالتعاون مع وحدة مباحث سمالوط، عن ضبط 63 قطعة آثرية بمنزل سائق بقرية القمادير بمركز سمالوط.

تلقي اللواء أسامة متولي مدير أمن المنيا، اخطارا من اللواء هشام نصر مدير ادارة البحث الجنائي يفيد بقيام حملة امنية بقيادة العقيد عبد السميع فرغلي رئيس وحدة مباحث السياحة والاثار بتفتيش مسكن المدعو وليد ا ا وشهرته وليد إبراهيم 27 سنة سائق ومقيم عزبة القمادير مركز سمالوط، حيث تبين عدم وجوده

وتم ضبط 2 تمثال من الفخار علي شكل امرأة في وضع الوقوف طوله حوالي 15 سم عليه تلوين بالأسود والثاني طوله حوالي 20 سم عليه تلوين بالاسود والاصفر يرجع للعصر الفرعوني، و5 تمثال من البورسلان اطوال 12 و10 و9و8و7سم ترجع للعصر الفرعوني،  و9 مسرجة من الفخار مختلفة الأحجام والأشكال والألوان عليها زخارف نباتية وهندسية ترجع للعصر اليوناني والروماني، وإناء من الفخار قطر 10 سم يرجع للعصر الفرعوني، و46 قطعة عملة كبيرة الحجم من المعدن ترجع للعصر اليوناني.

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