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مصرع طالب عقب سقوط كمية من الطوب الأحمر عليه بطما بسوهاج‎

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مصرع طالب عقب سقوط كمية من الطوب الأحمر عليه بطما بسوهاج‎ مصرع طالب عقب سقوط كمية من الطوب الأحمر عليه بطما بسوهاج‎

اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج _ارشيفية

لقي طالب مصرعه، اليوم الأربعاء، عقب سقوط كمية من الطوب الأحمر عليه بناحية الشوكا بمركز طما في محافظة سوهاج.

كان اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطاراً من مركز شرطة طما، يفيد بورود بلاغ من “بهاء أ. ع.”، 20 سنة، عامل ويقيم بناحية الشوكا الواقعة في دائرة المركز، بانهيار كمية من الطوب الأحمر والمقامة علي هيئة حائط علي شقيقه “عطا أ. ع.”، 14 سنة ،طالب، ويقيم بذات الناحية، مما نتج عنه وفاته، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

تم نقل الجثة للمستشفي المركزي، وتم تحرير المحضر رقم 497 إداري المركز لسنة 2015، وبالعرض علي النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.

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