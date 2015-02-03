الحضري يشتبك لفظيا مع جماهير الإسماعيلي

اشتبك عصام الحضرى حارس مرمى الإسماعيلي لفظيا مع أحد الجماهير في مدرجات استاد الإسماعيلية عقب مران الفريق اليوم الثلاثاء.

وحدث الاشتباك بسبب اعتراض الجماهير على حمل حارس الأهلي والزمالك الأسبق لشارة القيادة.

وبدأت الأزمة بعد أن أبدت جماهير الدراويش اعتراضها خلال المران على منح الحضري شارة القيادة وهو ما دفع الأخير لمحاولة الصعود إلى المدرجات والاشتباك مع أحد الحضور.

وعلم FilGoal.com أن مسؤولي الدراويش باتوا يفكرون في سحب شارة القيادة من الحضرى بعد هذا الموقف.

جدير بالذكر أن الحضري انضم للإسماعيلي للمرة الثانية مطلع هذا الموسم قادما من وادي دجلة بعد أن سبق وأن للعب للدراويش قبل 5 سنوات.