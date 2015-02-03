أخبار عاجلة

مساء dmc - مجدي طلبة: مصر بها كنوز كثيرة ومهيئة لتحقيق معدلات نمو اقتصادية غير عادية -
فيديو| عضو «التجارية الأمريكية»: لقاء السيسي وترامب ينعكس إيجابيا على الاقتصاد -
فيديو| موسى عن صورة السيسي مع موظفي إدارة ترامب: «البروتوكول عاوز كده» -
فيديو| جد طفلة البامبرز يهدد: «لو المتهم مخدش إعدام نص البلد هتموت» -
فيديو| أديب عن مجازر سوريا: «عار.. شعوب همج» -
«التضامن»: زيادة المعاشات سنويًا.. تنتظر قرار مجلس الوزراء -
فيديو| «المالية»: 115 مليار جنيه حصيلة القيمة المضافة في 9 أشهر -
رئيس الوزراء يكتب مقالًا بجريدة «ذا هيل» الأمريكية -
مصادر: التجربة الروسية قريبًا في المدارس المصرية -
تعرف علي عدد الأسئلة في النظام الجديد لامتحانات الثانوية العامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الحضري يشتبك لفظيا مع جماهير الإسماعيلي

Google+ Print
الحضري يشتبك لفظيا مع جماهير الإسماعيلي الحضري يشتبك لفظيا مع جماهير الإسماعيلي

اشتبك عصام الحضرى حارس مرمى الإسماعيلي لفظيا مع أحد الجماهير في مدرجات استاد الإسماعيلية عقب مران الفريق اليوم الثلاثاء.

وحدث الاشتباك بسبب اعتراض الجماهير على حمل حارس الأهلي والزمالك الأسبق لشارة القيادة.

وبدأت الأزمة بعد أن أبدت جماهير الدراويش اعتراضها خلال المران على منح الحضري شارة القيادة وهو ما دفع الأخير لمحاولة الصعود إلى المدرجات والاشتباك مع أحد الحضور.

وعلم FilGoal.com أن مسؤولي الدراويش باتوا يفكرون في سحب شارة القيادة من الحضرى بعد هذا الموقف.

جدير بالذكر أن الحضري انضم للإسماعيلي للمرة الثانية مطلع هذا الموسم قادما من وادي دجلة بعد أن سبق وأن للعب للدراويش قبل 5 سنوات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع