معلمو الإسكندرية المعتصمون أمام المجلس المحلى ينادون برحيل "مرسى"

تظاهر العشرات من المعلمين بالإسكندرية، صباح اليوم الأربعاء، أمام المجلس المحلى الشعبى (المقر المحافظة المؤقت) بمنطقة كوم الدكة، احتجاجاً على سوء المنظومة التعليمية وتدنى أجور المعلمين.

شارك فى الوقفة، نقابة المعلمين المستقلة، ونقابة المعاهد القومية المستقلة، ورابطة معلمى الجولوجيا، وائتلاف طلاب المدارس، حيث رفعوا لافتات منها "أين حقوق المعلمين؟"، و"لو عندك مشروع نهضة، فالتعليم أساس النهضة"، و"تثبيت كل المتعاقدين"، و"الإخوان المسلمين يدمرون التعليم المصرى"، مردين هتافات معادية للجماعة الإخوان المسلمين وللرئيس محمد مرسى منها "ارحل ارحل يا مرسي"، و"الإخوان بره بره.. إسكندرية هتفضل حرة".

وفى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أعلن محب عبود نقيب المعلمين المستقلة بالإسكندرية عن اعتصامهم أمام المجلس المحلى الشعبى لحين تحقيق مطالبهم، والتى تتمثل فى صرف جميع الأجور المعلمين المتأخرة، وإلغاء الفورى لكافة قرارات الوزير، تثبيت المعلمين المتقاعدين.