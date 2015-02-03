تنديد دولي وعربي بإعدام الطيار الأردني

ندد البيت الأبيض يوم الثلاثاء، بقوة بإعدام الطيار الأردني معاذ الكساسبة، مؤكدا تضامن الولايات المتحدة المطلق مع الأردن بعد هذا “الفعل الشنيع”.

وقال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إن “اتضح أن الفيديو صحيح، فإننا سنضاعف من جهود التحالف الدولي للقضاء على تنظيم داعش”.

ووصف أوباما الفكر الذي يغذي “داعش” بالمفلس متعهدا بمواصلة الجهود للقضاء على التنظيم الإرهابي.

ودان بدر عبد العاطي المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية قتل الطيار الأردني معاذ الكساسبة، واصفا عملية القتل بالجريمة النكراء والعمل البربري الجبان والهمجي، مضيفا أنها تتناقض مع قيم الدين الإسلامي وتخالف كافة الشرائع السماوية التي تحض على الرحمة، وتصون القيم السامية وتعلي من حرمة النفس البشرية.

وأكد المتحدث باسم الخارجية المصرية أن بلاده تتضامن مع حكومة وشعب المملكة الأردنية في مواجهة الإرهاب الآثم الذي يستهدف الأمن والاستقرار في كافة دول العالم، مشددا على “وحدة المصير والهدف والإصرار على القضاء على التنظيمات الإرهابية الظلامية”.

ودانت مملكة البحرين بشدة من خلال وكالة الأنباء الرسمية قتل الملازم أول الطيار معاذ الكساسبة على يد تنظيم “داعش”، وعبرت عن استنكارها الشديد لهذه الجريمة البشعة التي تؤكد “الوحشية المفرطة والهمجية التي وصل إليها هذا التنظيم الإرهابي والخطر المتزايد لجرائمه اللاإنسانية”.

وأشارت البحرين إلى أن هذه الممارسات البربرية تتنافى تماما مع جميع المبادئ والقيم وتتعارض مع كل الشرائع والأديان السماوية.

وأكدت البحرين دعمها الكامل وتضامنها مع الأردن في اتخاذ ما يراه من إجراءات إزاء هذا التنظيم الإرهابي وجريمته النكراء.