وقفة لسائقى مطوبس للمطالبة بحمايتهم من نظرائهم بأدفينا

شهد ديوان عام محافظة كفر الشيخ اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية لسائقى سيارات الأجرة خط "مطوبس الإسكندرية"، لمطالبة المهندس سعد الحسينى محافظ كفر الشيخ التدخل لدى محافظ محافظة البحيرة ومديرية أمنها لوضع حد لمنع سائقى سيارات الأجرة خط "أدفينا إسكندرية" من المرور من قناطر أدفينا للتوجه إلى محافظة الإسكندرية، خاصة أن سائقى خط أدفينا الإسكندرية منعوهم أمس من المرور وحطموا عددا من السيارات.

وأكد السائقون عدم معرفتهم أسباب التعدى الذى يحدث لهم من سائقى أدفينا، وأنهم توجهوا لمديرية أمن البحيرة لتحرير محاضر ضدهم إلا أن مدير أمن البحيرة رفض تحرير محاضر ضد سائقى أدفينا "على حد قولهم" بل إنه اتهم سائقى خط مطوبس بأنهم هم المخطئون.