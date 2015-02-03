الأردن سيعدم 6 إرهابيين بينهم ساجدة الريشاوي فجر الأربعاء ردا على قتل الكساسبة

ذكر مصدر أمني أردني يوم الثلاثاء، أن حكم الإعدام سينفذ بالانتحارية العراقية ساجدة الريشاوي، التي كان تنظيم الدولة الإسلامية طالب بإطلاق سراحها مقابل رهينة ياباني.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن المصدر قوله إن “تنفيذ حكم الإعدام سيتم فجر الأربعاء بالانتحارية العراقية ساجدة الريشاوي المحكوم عليها على خلفية تفجيرات عمان عام 2005″.

وبحسب تقارير إعلامية فمن المنتظر أن يوقع الأمير فيصل بن الحسين فجر الأربعاء على مرسوم يقضي بإعدام 6 مدانين بتهم التورط في نشاطات إرهابية، بمن فيهم ساجدة الريشاوي وزياد الكربولي.

وكانت القوات المسلحة الأردنية قد هددت بالقصاص من قتلة الكساسبة، حيث أكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العقيد ممدوح العامري أن “القوات المسلحة تؤكد أن “دم الشهيد الطاهر لن يذهب هدرا وأن قصاصها من طواغيت الأرض الذين اغتالوا الشهيد معاذ الكساسبة ومن يشد على أياديهم سيكون انتقاما بحجم مصيبة الأردنيين جميعا”.