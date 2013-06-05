الغرفة الملاحية بالسويس تناقش قرار الـ500 دولار لرسوم السفن بالأدبية

عقد أعضاء الغرفة الملاحية بالسويس برئاسة كل من محمد على ومحمد رضوان اجتماعا ظهر اليوم الأربعاء، بمقر الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر بمنطقة بورتوفيق لمناقشة القرار الصادر من هيئة الموانئ بخصوص تحديد مبلغ 500 دولار على الخطوط الملاحية والسفن فى حال تغييرها أى بيانات جديدة لها بميناء الأدبية مع توقيع غرامة 7 أضعاف قيمة مرور السفينة بقناة السويس فى حال تعطلها فى المجرى الملاحى.

من جانبه قال عبد الرحيم مصطفى، المتحدث الإعلامى للهيئة، إن اللقاء شارك فيه عدد من مسئولى الهيئة من أجل الخروج بتوصيات لتطبيق القرار، وإنهاء أى تحفظات من جانب أصحاب التوكيلات الملاحية.

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