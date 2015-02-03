شاب فلسطيني يلتقط «سلفي» أثناء هروبه من قوات الاحتلال

نشر موقع «واللا» الإخباري العبري صورة لأحد الفلسطينيين يلتقط صورة بطريقة «سلفي» أثناء هروبه من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ولفت الموقع العبري إلى أن الفلسطيني هو مغني راب وأن الصورة نشرتها إحدى الفرق الموسيقية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي لأحد أعضاء الفرقة ويدعي «تامر نافار» أثناء محاولة الهرب من الشرطة الإسرائيلية وكان أحدهما يحمل سلاحا خلفه، مشيرا إلى أن تلك الصورة حصلت على إعجاب الآلاف من المشاركين على موقعي «تويتر» و«فيس بوك».

ونشرت الصفحة الرسمية للفرقة على «فيس بوك» الصورة مع تعليق «سلفي والحبايب خلفي»، فيما نشرتها على موقع «تويتر» تحت عنوان «سلفي والجيش الإسرائيلي يركض خلفي».