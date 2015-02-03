أخبار عاجلة

مساء dmc - مجدي طلبة: مصر بها كنوز كثيرة ومهيئة لتحقيق معدلات نمو اقتصادية غير عادية -
فيديو| عضو «التجارية الأمريكية»: لقاء السيسي وترامب ينعكس إيجابيا على الاقتصاد -
فيديو| موسى عن صورة السيسي مع موظفي إدارة ترامب: «البروتوكول عاوز كده» -
فيديو| جد طفلة البامبرز يهدد: «لو المتهم مخدش إعدام نص البلد هتموت» -
فيديو| أديب عن مجازر سوريا: «عار.. شعوب همج» -
«التضامن»: زيادة المعاشات سنويًا.. تنتظر قرار مجلس الوزراء -
فيديو| «المالية»: 115 مليار جنيه حصيلة القيمة المضافة في 9 أشهر -
رئيس الوزراء يكتب مقالًا بجريدة «ذا هيل» الأمريكية -
مصادر: التجربة الروسية قريبًا في المدارس المصرية -
تعرف علي عدد الأسئلة في النظام الجديد لامتحانات الثانوية العامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

شاب فلسطيني يلتقط «سلفي» أثناء هروبه من قوات الاحتلال

Google+ Print
شاب فلسطيني يلتقط «سلفي» أثناء هروبه من قوات الاحتلال شاب فلسطيني يلتقط «سلفي» أثناء هروبه من قوات الاحتلال

نشر موقع «واللا» الإخباري العبري صورة لأحد الفلسطينيين يلتقط صورة بطريقة «سلفي» أثناء هروبه من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ولفت الموقع العبري إلى أن الفلسطيني هو مغني راب وأن الصورة نشرتها إحدى الفرق الموسيقية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي لأحد أعضاء الفرقة ويدعي «تامر نافار» أثناء محاولة الهرب من الشرطة الإسرائيلية وكان أحدهما يحمل سلاحا خلفه، مشيرا إلى أن تلك الصورة حصلت على إعجاب الآلاف من المشاركين على موقعي «تويتر» و«فيس بوك».

ونشرت الصفحة الرسمية للفرقة على «فيس بوك» الصورة مع تعليق «سلفي والحبايب خلفي»، فيما نشرتها على موقع «تويتر» تحت عنوان «سلفي والجيش الإسرائيلي يركض خلفي».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا