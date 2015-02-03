مباشر - الأهلي وإنبي.. مطالبة بركلة جزاء لوليد سليمان

تابعوا مع FilGoal.com تغطية حية مباشرة لمباراة الأهلي وإنبي في قمة الجولة الـ19 من الدوري المصري.

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في الخمس دقائق الأولى، الأهلي يضغط.. كرات عرضية من اليمين واليسار لعماد متعب كلها تصل، لكن المهاجم الدولي لازال بعيدا عن حالته.

إنبي لم يأت المباراة حتى الآن.. يكتفي بتمريرات طولية لكن مصيدة تسلل الأهلي تقتلها مبكرا.

ومع الدقيقة 20 كانت أكثر لقطات المباراة جدلا، إذ سقط وليد سليمان لاعب الأهلي داخل منطقة جزاء إنبي.

الجهاز الفني للأهلي طلب ركلة جزاء، لكن الحكم لم يحتسبها.. والإعادة أظهرت أن مدافع إنبي لم يعتد على الحاوي.

وقتها قال وائل جمعة مدير الكرة بالأهلي بصوت مسموع ظهر واضحا في النقل التلفزيوني: "وليد، الحكم لن يحتسب ركلة جزاء".

في الربع ساعة الأخيرة، بدأ إنبي يدخل اللقاء.. وكاد أن يستفيد من خروج خاطئ لمسعد عوض حارس الأهلي وانفرد بالمرمى الخال، لكن الفريق البترولي أهدر الكرة.

ثم وصلت الكرة لمتعب وهو في وضع يسمح بالتصويب، سدد.. لكن عبد المنصف رد الكرة.