بالصور: شاكيرا تغادر المستشفى مع ابنها الثاني ساشا

بعد مرور 4 أيام على إنجابها مولودها الثاني Sasha Pique Mubarek، عبر عملية قيصرية، غادرت النجمة العالمية Shakira المستشفى.

وكانت هذه العودة إلى المنزل بالتزامن مع ذكرى عيد ميلادها الـ38، وعيد ميلاد حبيبها ووالد طفليها Gerard Pique الـ28.

واستطاع المصوّرون التقاط صوَر للنجمة، وهي تغادر المستشفى، وبين ذراعيها طفلها الجديد، وإلى جانبها حبيبها، لكن من دون أن يُفلح أحدهم في التقاط أي صورة للصغير.

وبدت Shakira، على الرغم من العملية التي خضعت لها، جميلة جداً وأنيقة وشعرها الأشقر يتدلّى على كتفيها، كما لم تتردّد بالتلويح للكاميرا والابتسامة لها.

وعند وصول الثنائي إلى المنزل في برشلونة، كان قالب الحلوى بانتظارهما، ليُطفئا مع بعضهما الشموع برفقة مولودهما الجديد Sasha وابنهما Milan، إضافة إلى العائلة وبعض الأصدقاء المقرّبين.

يُذكر أنّ ولادة Sasha كان قد تمّ الإعلان عنها في بيانٍ، جاء فيه: "نحن سعيدون لإعلاننا ولادة Sasha Pique Mubarek، ابن Shakira Mubarek و Gerard Pique ، في 29 يناير. أمّا بالنسبة إلى الاسم الذي اخترناه، فتعود جذوره إلى روسيا واليونان، وهو يعني من "يحمي البشريّة" أو "المحارب".