طلاق النجمين التركيين نهال وعلي بعد زواج لم يكمل عامه الخامس

عمان- سميرة حسنين

أعلن الزوجان الممثلة التركية فالدان أتاسفير الشهيرة بنهال في (ندى العمر) والممثل التركي اسماعيل حجي أوغلو الشهير بعلي في (الزهرة البيضاء) في بيان مشترك وزعته محامية فالدان، أنهما تطلقا وديا في جلسة واحدة في محكمة الأسرة في أنقرة بعد زواج استمر ا أربع سنوات ونصف، وطالبا الإعلام باحترام خصوصيتهما وعدم الخوض في الأسباب الخاصة بهما وحدهما، لأن خصوصياتهما من المحرمات الحساسة التي لا يحبان أن يخوض أي أحد فيها.

وذكرا في البيان أنهما عاشا معاً في ود وسعادة لكن حياتهما المشتركة لم تعد مناسبة بعد اليوم.

وعلم من مصدر موثوق أن الطلاق تم سريعاً بجلسة واحدة لاتفاقهما على ذلك معاً، ولم تطالب فالدان بأي مؤخر أو نفقة ، ولم يكن لها أي طلبات خاصة على الإطلاق.

وكان الثنائي لآخر لحظة يستقبلان الضيوف في منزلهما الصغير الذي تزوجا فيه عام 2010 ولا يتجاوز حجمه ال 60 متر، ولم يكن يبدو عليهما إطلاقاً أنهما غير متفقين أو يواجهان مشاكل زوجية صعبة.

وكانا قد تزوجا عام 2010 بسرية بعيداً عن الإعلام في حفل عائلي صغير اقتصر على عائلتيهما ولم يثمر زواجهما عن أطفال.