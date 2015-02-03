عامر حسين يوضح.. لماذا اتخذ إجراءات معاقبة الأهلي بسرعة

أوضح عامر حسين لـFilGoal.com لماذا عاقب ثنائي الأهلي حسين السيد وخوان كارلوس جاريدو بسرعة كبيرة بعد مباراة بتروجيت في الدوري المصري.

الأهلي وجد حسين قد أوقف حسين السيد 4 مباريات مباشرة بعد ساعات من خطأ اللاعب في مباراة بتروجيت، كذلك تم إيقاف جاريدو المدير الفني للشياطين الحمر للقاء واحد.

وقال حسين لـFilGoal.com: "منطقي أن العقاب جاء سريعا، لأن الأهلي كان سيلعب مباراة بعد 72 ساعة أو يزيد بقليل".

وتابع "كان يجب أن يعرف الأهلي سريعا موقف لاعبيه ومدربه حتى لا تحدث أي مشاكل لائحية، وكذلك حتى يستعد الفريق بدون أن يعطله اتحاد الكرة".