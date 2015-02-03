​وزير التعليم العالي يكرم عزة شهاب الحاصلة علي جائزة الخارجية الأمريكية

كرم الدكتور أحمد عبد الخالق وزير التعليم العالي والدكتور جمال الدين أبو المجد القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا الدكتورة عزة شهاب الأستاذ بقسم جراحة العيون بكلية طب المنيا والحاصلة علي جائزة الخارجية الأمريكية كأفضل عالمة من 10 عالمات علي مستوي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال العلوم لمساهمتها في العمل الطبي والتدريس في الجانب العلمي .

وجاء ذلك في جولة لوزير التعليم العالي للجامعة بحضور الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنوفية والدكتورمحمد قناوي رئيس جامعة المنصورة والدكتور حامد القنواتي نائب رئيس جامعة الزقازيق والدكتور محمود أحمد هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر وعمداء الكليات بمجلس الجامعة وعمداء كليات التربية الرياضية المشاركين في الدورة التخصصية التي أقيمت خلال الفترة من 1 إلي 4 من فبراير الجاري. ​