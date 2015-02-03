خلفان: تركيا في عهد أردوغان باتت قاعدة للإرهابيين وليست ممراً لهم فقط

أكد نائب قائد شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان تميم أن تركيا في عهد رجب طيب أردوغان قاعدة لاحتضان الإرهابيين وليست ممراً فقط واصفاً صدور بيانات تدعو للقتل والإرهاب من قنوات تبث من تركيا بالإرهاب غير المسبوق.

وقال خلفان في تغريدات على صفحته الشخصية على موقع “تويتر” إن تركيا أمست ليست ممرا للإرهابيين فقط ولكن قاعدة تحتضنهم في عهد أردوغان,مضيفاً إن بيانات الإرهاب الصادرة من قناة رابعة في تركيا الداعية إلى قتل البشر هو إرهاب غبر مسبوق.

وشدد خلفان على وجوب صدور مذكرات احتجاج في وجه سفراء تركيا في الوطن العربي لسماحهم بالإرهاب الداعي إلى قتل كل الناس في مصر وغيرها.

ولفت خلفان إلى وجوب وضع حد لمحطات الإرهاب مشدداً على أن كل من يسوق إعلاميا للعمليات الإرهابية عبر وسائل الإعلام يجب أن يتعرض للمساءلة القانونية مشيرا في ذات السياق إلى أن رفع دعوى قضائية بالتحريض على الإرهاب ضد أردوغان في المحاكم المصرية أضحى واجبا بعد أن دعت قناة رابعة التي تبث من الأراضي التركية بدعم أردوغاني إلى قتل كل الناس في مصر وانتقد خلفان الدور العربي في مواجهة تدخل أردوغان بالشؤون الداخلية العربية إذ قال عندما فلت تطبيق القانون في أوطاننا لعب المجرمون بالأمن في دولنا العربية, قبل أن يدعو الجامعة العربية ودول مجلس التعاون الخليجي لاجتماع طارئ يتخذ فيه موقفا عربيا من تركيا حسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية.