الداخلية: 106 إخواني بالسجون أعلنوا توبتهم.. ونفحص طلبات العدول عن أفكارهم

كشف االلواء هاني عبداللطيف، المتحدث باسم وزارة الداخلية، إن العمليات الإرهابية المنظمة تزداد بشكل قوي مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية.

واكد ان قوات الأمن تواجه تلك العمليات المتزايدة والمخطط لها مشيرًا إلى أن الوزارة تتابع جيدًا التعليمات التي ترسلها الإخوان لأنصارها عبر القنوات المعادية لرصدها قبل وقوعها

وكشف عبد اللطيف أن 106 من العناصر الإخوانية المحكوم عليهم بالسجن والمتهمين في قضايا إرهاب، تقدموا بطلبات من تلقاء أنفسهم للتوبة والعدول عن أفكارهم، مؤكدا أن الجهات المختصة تفحص تلك الطلبات.