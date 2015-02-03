الداخلية العراقية تعلن مقتل 91 عنصرا من داعش بينهم “والى الجزيرة” فى سامراء

أعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم عن مقتل 91 عنصراً من داعش بينهم “والي الجزيرة” بهجوم لقوات الشرطة الاتحادية في سامراء.

وقال المتحدث باسم الوزارة العميد سعد معن في حديث لـ”السومرية نيوز” إن قوات الشرطة الاتحادية وبمساندة طيران الجيش، شنت هجوماً كبيراً على عصابات داعش عند محاولتها التقرب من مناطق التعاون وشارع وطبان والنخوة في قضاء سامراء “40 كم جنوب تكريت”.وقام طيران الجيش العراقى بقصف المقر الرئيسي لداعش وسط تكريت ومقتل عدد من مسلحي داعش بإحباط هجوم استهدف قضاء طوزخورماتو.

وأضاف معن أن الهجوم اسفر عن مقتل 91 عنصراً من داعش بينهم والي الجزيرة،وحرق سبع عجلات ثلاث منها تحمل احادية، مبيناً أنه تم نقل الجثث الى مستشفى الدور.

وكان مصدر أمني افاد، اليوم بأن قوة عسكرية كبيرة تابعة للجيش دخلت الى قضاء سامراء لاسناد القطعات الأمنية.

وشهدت محافظة صلاح الدين، اليوم مقتل سبعة عناصر من الحشد الشعبي وإصابة 27 أخرين بإشتباكات غرب سامراء.