أخبار عاجلة

فيديو| عضو «التجارية الأمريكية»: لقاء السيسي وترامب ينعكس إيجابيا على الاقتصاد -
فيديو| موسى عن صورة السيسي مع موظفي إدارة ترامب: «البروتوكول عاوز كده» -
فيديو| جد طفلة البامبرز يهدد: «لو المتهم مخدش إعدام نص البلد هتموت» -
فيديو| أديب عن مجازر سوريا: «عار.. شعوب همج» -
«التضامن»: زيادة المعاشات سنويًا.. تنتظر قرار مجلس الوزراء -
فيديو| «المالية»: 115 مليار جنيه حصيلة القيمة المضافة في 9 أشهر -
رئيس الوزراء يكتب مقالًا بجريدة «ذا هيل» الأمريكية -
مصادر: التجربة الروسية قريبًا في المدارس المصرية -
تعرف علي عدد الأسئلة في النظام الجديد لامتحانات الثانوية العامة -
مساء dmc - مجدي طلبة: الرئيس السيسي فرصة يجب على الشعب المصري أن يستغلها يلقي قبول غير مسبوق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

البورصة تغلق على الصعود الجماعي لمؤشراتها.. وصفقة OCI أبرز أحداث جلسة اليوم

Google+ Print
البورصة تغلق على الصعود الجماعي لمؤشراتها.. وصفقة OCI أبرز أحداث جلسة اليوم البورصة تغلق على الصعود الجماعي لمؤشراتها.. وصفقة OCI أبرز أحداث جلسة اليوم

أغلقت جلسة تداول البورصة المصرية اليوم، على صعود جماعي لمؤشراتها، بدعم من مشتريات المؤسسات المكثفة، إلا أن العروض البيعية المكثفة من قبل المستثمرين الأفراد، حالت دون تغير ملحوظ في رأسمال البورصة السوقي الذي أنهى الجلسة مسجلاً 538 مليار و307 مليون جنيه.

وشهدت جلسة اليوم تنفيذ صفقة بيع أوراسكوم للإنشاء والصناعة 23.42% من أسهمها تمثل 48.9 مليون سهم، بسعر 255 جنيه، لتبلغ قيمة الصفقة الإجمالية 12 ملياراً و500 مليون جنيه، وتم التداول على إجمالي 250 مليون و483 ألف سهم، بقيمة تداول إجمالية بلغت 13 ملياراً و486 مليون جنيه، من خلال تنفيذ 32 ألف و312 صفقة، تمت على أسهم 177 شركة، صعد منها 126، بينما تراجعت 30 شركة.

صعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 1.26%، بمقدار 124 نقطة، ليجسل 9,954.34 نقطة.

كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 1.95%، بمقدار 11 نقطة، ليسجل 589.67 نقطة.

صعدأيضاً مؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً بنسبة 1.54%، بمقدار 7 نقاط، لسيجل 1,162.96 نقطة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا