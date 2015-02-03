ننشر نص تنازل الصحفي محمد فهمي عن الجنسية المصرية

نشرت الجريدة الرسمية، صباح اليوم الثلاثاء، قراروزارة الداخلية الخاص بـ : الإذن لمحمد محمود فاضل محمد فهمي صحفي الجزيرة، بالتنازل عن الجنسية المصرية والاحتفاظ بالجنسية الكندية.

وجاء القرار في الجريدة الرسمية، الذي وقع بتاريخ 25 ديسمبر 2014 وحمل رقم 4497 لسنة 2014، ونشر في 1 فبراير في الوقائع المصرية: «بعد الإطلاع على الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، يؤذن للسيد محمد محمود فاضل محمد فهمي، مواليد الكويت 27 إبريل 1974 بالتجنس بالجنسية الكندية، مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية».