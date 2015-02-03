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​بالصور والفيديو.. محافظ الوادي الجديد يتفقدان مشروعات بقيمة 57 مليون جنيه

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​بالصور والفيديو.. محافظ الوادي الجديد يتفقدان مشروعات بقيمة 57 مليون جنيه ​بالصور والفيديو.. محافظ الوادي الجديد يتفقدان مشروعات بقيمة 57 مليون جنيه

 

​ رئيس الجهاز المركزى للتعمير ومحافظ الوادى الجديد يتفقدان مشروعات بقيمه 57 مليون جنيه

التقى اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد باللواء محمد نصر رئيس الجهاز المركزى للتعمير والوفد المرافق له بديوان عام المحافظه وذلك خلال زيارته للمحافظه لتفقد ومتابعه المشروعات التى يقوم جهاز التعمير بتنفيذها والاشراف عليها .

وتفقد رئيس الجهاز المركزى للتعمير عمليه  ازدواج طريق الخارجه اسيوط بطول 11 كم والذى تتجاوز تكلفته 15.2 مليون جنيه.
> كما تفقد رئيس الجهاز المركزى للتعمير رافقه اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد مبنى المدينه الجامعيه ( هــ ) بمدينه الخارجه والذى يبلغ تكلفته الاجماليه حوالى 15.2 مليون جنيه والمبنى على مساحه 2200 متر مربع ويستوعب اكثر من 240 طالب وبه صالات للانشطه وغرف لاقامه الطلاب وقاعات اجتماعات وصالات انشطة .
> ووافق رئيس الجهازى المركزى للتعمير على اضافه عدد ثلاثه ادوار لتعليه المبنى ليصبح به سته ادوار جاء ذلك  بناء على طلب اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد حتى يمكن للمبنى استيعاب أكبر عدد ممكن من الطلاب المغتربين نظرا لتوسع المحافظه فى انشاء كليات جديدة .

واستكمل ريئس الجهاز المركزى للتعمير يرافقه المحافظ جولتهما بتفقد مشروع الإسكان الاجتماعى بحى 25 يناير والذى يضم عدد 240 وحده سكنيه بتكلفه اجماليه حوالى 30 مليون جنيه والمزعم تسليمه خلال شهرين من الان.​

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