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العلاج الحر ينظم ​ندوة للتوعية مرض انفلونزا الطيور ينظم بأسيوط

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العلاج الحر ينظم ​ندوة للتوعية مرض انفلونزا الطيور ينظم بأسيوط العلاج الحر ينظم ​ندوة للتوعية مرض انفلونزا الطيور ينظم بأسيوط

نظمت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بأسيوط ندوة توعية بمرض أنفلونزا الطيور وذلك لتعريف المنشأت الخاصة غير الحكومية بتطورات المرض فى ، وكذلك إجراءات التعامل مع المرض طبقا لآخر التعليمات الواردة من منظمة الصحة العالمية.
> وتحدث في الندوة  الدكتور أحمد عبد الحميد وكيل وزارة الصحة بأسيوط والذي قام بشرح آخر التطورات فى هذا المرض بالمحافظة  مبينا حالات الإصابة والوفيات .

وقام الدكتور طارق دهبى مدير العلاج الحر بشرح أهمية التشخيص المبكر ودورالمنشآت الخاصة فى ذلك كما تم تسليم بوستر خاص بدليل الإجراءات الواجب إتخاذها فى التعامل مع حالات الأنفلونزا والتشديد على ضرورة الإلتزام به​ .

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