الأردن تقرر إعادة سفيرها إلى تل أبيب

أعلنت الحكومة الأردنية أنها قررت إعادة سفيرها إلى تل أبيب خلال الأيام المقبلة، بعد نحو ثلاثة أشهر على استدعائه احتجاجاً على الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني إن الحكومة طلبت من السفير الأردني العودة إلى إسرائيل، بعدما كان تم استدعاؤه للتشاور في نوفمبر الماضي، بسبب التصعيد الإسرائيلي في القدس المحتلة حسب ما ذكرت جريدة البيان الإماراتية.

وأضاف لمسنا تطوراً إيجابياً في ما يخص حرم القدس الشريف، وأعداد المصلين في الجمع زادت بصورة غير مسبوقة.. الأمور تحسنت بصورة ملحوظة,والرسالة وصلت إلى كل العالم بضرورة الحفاظ على الوضع القائم في الحرم القدسي.

وأوضح أن عودة السفير تأتي بعد أن راقبنا الوضع وشعرنا بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح.

من جهته قال مصدر حكومي مسؤول فضّل عدم الكشف عن هويته إن الرسالة وصلت إلى إسرائيل، فالمقدسات في القدس الشريف خط أحمر.

وتعترف إسرائيل التي وقعت معاهدة سلام مع الأردن في 1994 بإشراف المملكة الأردنية على المقدسات الإسلامية في مدينة القدس المحتلة والحرم القدسي الذي يضم المسجد الأقصى وقبة الصخرة، هو أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين لدى المسلمين.

ويعتبر اليهود حائط المبكى “البراق عند المسلمين” الذي يقع أسفل باحة الأقصى آخر بقايا المعبد اليهودي “الهيكل” الذي دمره الرومان في العام 70، وهو أقدس الأماكن لديهم.

ويحق لليهود زيارة الباحة في أوقات محددة وتحت رقابة صارمة، لكن لا يحق لهم الصلاة فيها.

ويستغل يهود متطرفون سماح الشرطة الإسرائيلية بدخول السياح الأجانب لزيارة الأقصى عبر باب المغاربة الذي تسيطر عليه، للدخول إلى المسجد الأقصى وممارسة شعائر دينية، والمجاهرة بأنهم ينوون بناء الهيكل مكانه.

يشار إلى أن الحكومة الأردنية استدعت سفيرها إلى عمّان في 5 نوفمبر الماضي احتجاجاً على الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة في القدس.