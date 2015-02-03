ماس كهربائي يتسبب فى إحتراق سيارة رئيس محاجر السويس

تلقي اللواء طارق الجزار مدير أمن السويس إخطارا فجر اليوم بإشتعال النيران بسيارة رئيس مشروع المحاجر اللواء خالد سعد.

وبسؤال سائق السيارة والمقيدة تحت رقم ” محافظة السويس 140 ” من قبل المباحث الجنائية ، أفاد السائق أن السيارة أثناء تواجدها اسفل منزله بمنطقة الأمل واثناء تشغيلها تسبب ماس كهربائي فى أشتعال النيران بالجزء الأمامي بالسيارة ولكن سرعان ما تم السيطرة عليه.

قال اللواء خالد سعد أن الحادث بعيد تماما عن كونه عمل إرهابي أو أستهداف لسيارته بالعمل ولكن هو حادث طبيعي وماس كهربائي وتم السيطرة عليه.