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هل تملكين الجرأة للتزيّن باكسسوارات تحمل الطبعات البرّية؟!

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هل تملكين الجرأة للتزيّن باكسسوارات تحمل الطبعات البرّية؟! هل تملكين الجرأة للتزيّن باكسسوارات تحمل الطبعات البرّية؟!

الثلاثاء 03-02-2015 13:47

موضة الاكسسوارات تختلف من موسم لموسم، ومن فصل لفصل. لكنّ بعض الصيحات لاتخرج من الموضة أبداً، وتُعتبر من الكلاسيكيّات؛ وإن رأينا أنّ وميضها قد خفّ أحياناً، إلا أنّها سرعان ما تعود بقوة لاحقاً. من الصيحات التي تتمتع بهذه الميزة نقشة طبعات الحيوانات البرّية.

ومن المعروف عن هذه الصيحة أنها تُضيف فخامة وأناقة خاصّة إلى الاكسسوارات، على اختلاف أنواعها، التي تندرج تحت نقشة النمر، أو نقشة جلد الأفعى، أو نقشة جلد التمساح، أو نقشة جلد الحمار الوحشيّ. وكثر من مصمّمي الأزياء لا يكتفون بالنقشة فحسب، بل يسخدمون الجلود الحقيقيّة لهذه الحيوانات البرّية. وبهذه الحالة، تكون أسعارها مرتفعة جداً، خصوصاً جلود الأفعى والتماسيح.

وهذه الطبعات أو الجلود كانت عنواناً أساسياً لموضة الأحذية والحقائب لموسم ما قبل ربيع وصيف 2015. وقد رأيناها تنتشر على الأحذية الرسمية، كما العملية، وكما هو الأمر بالنسبة إلى الحقائب. أمّا ألوانها فلم تقتصر على الألوان التقليديّة من تدرّجات البنيّ والبيج والأسود، بل رأينا ألواناً زاهية منها، كالزهريّ والأزرق والبرتقالي.

ومن دور الأزياء والاكسسوار التي قدّمتها بطريقة مميزة: Dior، Gucci، Fendi، Saint Laurent، Marc Jacobs، Salvatore Ferragamo، Bulgari، Christian Louboutin، Jimmy Choo، وغيرها...

بإمكانك اختيار هذه الاكسسوارات مع فستان أسود قصير لتحقيق إطلالة رسميّة، أو مع جينز وقميص لإطلالة عمليّة، أو مع تيور لإطلالة أنيقة.

شاهدي اختياراتنا من الاكسسوارات التي حملت الطبعات البرّية، وأخبرينا إن كنت تملكين الجرأة لاعتمادها في إطلالاتك.

 

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