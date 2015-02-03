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المصريون يهجمون على صفحة فيورنتينا

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المصريون يهجمون على صفحة فيورنتينا المصريون يهجمون على صفحة فيورنتينا

وصل عدد المصريين على صفحة فيس بوك الخاصة بنادي فيورنتينا 46 ألفا، وذلك بعد توقيع محمد صلاح للفريق البنفسجي.

صلاح سيلعب في المكان نفسه الذي لعب فيه جابريل باتيستوتا وروي كوستا وفرانشيسكو تولدو وروبرتو باجيو.

المثير أن معدل عدد المنضمين في اليوم الواحد لصفحة فيورنتينا كان 100 عضوا جديدا للصفحة.

لكن خلال الـ24 ساعة الأخيرة، انضم للصفحة 33 ألفا من الأعضاء الجدد. بل وانضم 100 ألف عضو لصفحة فيورنتينا خلال الأيام الثلاثة الأخيرة.

وباتت ترتيبها الثالث من حيث الدول التي يتواجد لها أعضاء في الصفحة بعد إيطاليا وكولومبيا.

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