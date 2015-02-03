حافظي على شباب شعرك قبل يوم الحب

ظهور بعض الشعر الأبيض لدى النساء أمر مزعج للغاية، لأنَّه يفقد المرأة شبابها على الرغم من صغر سنها، ونمو الشعر الأبيض يكون عادة نتيجة التعرُّض لمواقف عديدة مؤثرة، إلى جانب عوامل البيئة. لذا فالتعرُّض لمثل هذه العوامل، بالإضافة إلى العادات التي نتبعها في تصفيف الشعر، تؤدي إلى إجهاد وتلف الشعر، وتعرضه للشيخوخة المبكِّرة.

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وهنا نستعرض بعضاً من الشامبوهات التي تحافظ على الشعر من الشيخوخة المبكِّرة، بحيث يمكنك أن تحافظي على شباب شعرك وحيويته.

• شامبو ليونور جرايلLeonor Greyl Bain Volumateur aux Algues

هذا الشامبو معد خصيصاً للشعر الرقيق والخفيف وشديد الضعف. وهو مصدر حقيقي غني بالطاقة لاحتوائه على مكونات نباتيَّة طبيعيَّة. فهذا الشامبو القائم على الطحالب البحريَّة، يمنح الشعر الكثافة، القوة والدعم الكافي ليجعله مليئاً بالصحة. وهو يساعد على فك تشابك الشعر، بحيث يمكنك تجنب استخدام الكريمات والبلسم، التي عادة ما تثقل على شعرك.

• شامبو آفيدا Aveda Invati Exfoliating Shampoo

هذا الشامبو يقوم بتنظيف، وتهدئة وترطيب البشرة بحيث يسمح لنمو الشعر بطريقة صحيَّة، ويخفف من تساقط الشعر . ستشعرين مع استخدام هذا الشامبو أنَّ شعرك قد أصبح رائعاً، وأنَّ فروة رأسك قد أصبحت أكثر انتعاشاً وهدوءاً.

• شامبو ألتيرنا بالكافيار لمقاومة الشيخوخة وزيادة الكثافةAlterna Caviar Anti-Ageing Volume Shampoo

هذا الشامبو الخالي من الصلفات، غني بمستخلص الكافيار، وفيتامين «ج» والسيتوكينات التي تعمل على تقليل تأثير الشيخوخة على الشعر.

وهو يعمل على إحياء الشعر الباهت، وفاقد الحيويَّة، وتحويله إلى شعر أكثر لمعاناً وقابل للتحكم والتصفيف بشكل أكبر.

وفي النهاية لا ننسى تغذية شعرنا من الداخل بالمأكولات البحريَة والأسماك، وتناول كميَّة مناسبة من الأسماك والمأكولات البحريَّة بشكل دوري يساعد على الحفاظ على لون الشعر، كما يحتوي سمك السلمون بشكل خاص على نسبة رائعة من مادَّة السيلينيوم التي تحمي الشعر من علامات الشيب وتغذي الشعر بالعناصر التي يحتاجها ليظل صحياً وخالياً من مظاهر التلف.

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