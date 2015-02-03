جديد بديل الرموش الاصطناعية: أفضل 10 ماسكرا

العثور على الماسكارا المثالي ليس بالأمر السهل، اذ يمكن أن يستغرق عدة تجارب ولكن بمجرد اكتشافه لن تتخلي عنه ولن تستبديله بآخر. لمساعدتك على ايجاد الماسكارا المناسبة لك، لقد قام فريق عمل سيدتي باختبار المئات من مختلف الماركات وأنواع الفراشي ليصل الى أفضل 10 أنواع ماسكارا متوفرة في الأسواق لهذا الموسم. تابعي تفاصيل كل مستحضر واختاري الأنسب لك.





1.ماسكارا عالية الدقة، تمنحك حجماً اضافياً لرموشك اذ تستطيع أن تمشط الشعيرات الطويلة والقصيرة ما يجعل عينيك تبدو كبيرتين.

" لو فولوم ماسكارا دو شانيل" Le Volume Mascara De Chanel من شانيل Chanel



2.مستحضر يعزز ويحسن مظهر العينَين مع تركيبة لم يسبق لها مثيل تجمع بين الحجم والتقويس لإبراز كافة الأهداب.

" سيل دانفير" Cils D’enfer من غيرلان Guerlain



3.تجمع التركيبة بين شمع الكرنوبة والبوليمرات التي تكوّن غشاءً رقيقاً لتثبيت اللون وتغطية الرموش وتكثيفها، بغية إطالتها بصورة فورية وملحوظة فضلاً عن منحها تقوّساً مبهراً.

"ماكسي لاش" Maxi Lash من كلارنس Clarins



4.تتميز هذه الماسكارا بتركيبة فريدة تسمح بتغذية الرموش اضافة الى شكل الفرشاه الذي يساعد على تمشيط الرموش بشكل متساوي.

"نوار كوتور فولوم" Noir Couture Volume من جيفنشي Givenchy



5.انه المستحضر الذي يساعدك في الحصول على شكل رموش مستعارة وكثيفة باللون الأسود اللافت.

" فولوم ايفي فو سيل بيبي دول" Volume Effet Faux Cils Baby Doll من ايف سان لوران Yves Saint Laurent



6.فكرة عبقرية غير مسبوقة في تركيبة تحتوي على المصل وتجمع بين تغذية الرموش وتقويتها اضافة الى تعزيزها وتطويلها.

"ديورشو ماكسيمايزر ماسكارا سيروم" Diorshow Maximizer Mascara serum من ديور

Dior



7.يتميز هذا المستحضر بتركيبة من الكريم الى جانب الشكل الجديد للفرشاة الذي يفصل كل الرموش ويكثفها.

" ستوديو سكولت لاش" Studio Sculpt Lash من ماك Mac



8. تركيبة خفيفة بفرشاة ثورية تسمح بتكثيف الرموش وهي مصممة بشكل يناسب كل أشكال العيون.

" أيكونيك بلاك أوبولانت فوليوم ماسكارا" Iconic Black Opulent Volume Mascara من غوتشي Gucci



9. ماسكارا مميزة بتصميمها المخصص ليطال الرموش بشكل متساوي ويمنحك نظرة لافتة. والجديد سهولة استخدام هذا المستحضر.

" باشيون أيس ديو ماسكارا" Passion Eyes Duo Mascara من دولتشي أند غابانا Dolce And Gabbana



10. مستحضر متعدد التأثير يجمع بين تكثيف الرموش بالظلال الأسود الداكن وتطويلها بالفرشاة الحمراء ليمنحك نظرة عميقة وغامضة.

" بلاك اكستيسي ماسكارا " Black Ecstasy Mascara من جيورجيو أرماني Giorgio Armani

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