هل يحق لصلاح المشاركة في الدوري الأوروبي مع فيورنتينا؟

هل يستطيع محمد صلاح المشاركة مع فيورنتينا في بطولة الدوري الأوروبي مع بعد مشاركته مع تشيلسي في دوري الأبطال هذا الموسم؟

الجواب هو نعم، لأن لوائح الاتحاد الأوروبي تمنح النادي الحق في استخدام لاعب واحد، يكون قد شارك في مسابقة مختلفة قارية مع فريق أخر.

أي أن فيورنتينا لو وقع مع اثنين من اللاعبين كليهما شارك من قبل هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا، سيكون عليه اختيار واحد فقط.

وفيورنتينا لم يضم سوى صلاح ممن شاركوا في دوري الأبطال هذا الموسم، وبالتالي لن يحتاج للاختيار.. بل بسهولة سيقيد المصري الدولي في أوراقه للدوري الأوروبي.

الجناح الدولي المصري محمد صلاح انتقل إلى فريق فيورنتينا الإيطالي على سبيل الإعارة في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الشتوية.

وسيكون صلاح متاحا في قائمة المدرب فيتشينزو مونتيلا عندما يواجه فريق توتنام الإنجليزي بالدور 32 من بطولة الدوري الأوروبي، إذ سيعود لمدينة لندن مرة أخرى يوم 19 فبراير المقبل من أجل مباراة الذهاب.

الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي سلط الضوء على صفقة صلاح-خوان كوادرادو، وعلق على مشاركة نجم بازل السابق مع الفريق السويسري بالبطولة موسم 2012-2013 حين سجل أمام توتنام في الدور ربع النهائي.

موقف مشابه..

موقف شبيه حدث من قبل للاعب الأوروجواني دييجو فورلان صاحب جائزة أفضل لاعب في كأس العالم 2010.

فورلان انتقل لإنتر ميلان الإيطالي مطلع موسم 2011-2012 من أتليتكو مدريد الإسباني، ولم يستطع المشاركة مع الفريق الإيطالي بدور المجموعات من دوري الأبطال بسبب خوضه الأدوار الإقصائية من بطولة الدوري الأوروبي مع الروخيبلانكوس.

لكنه شارك بعد ذلك في النصف الثاني من الموسم حين غادر إنتر البطولة من الدور ثمن النهائي على يد مارسيليا الفرنسي.