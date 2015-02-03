أمن سوهاج ينفذ 37 قرار تعدٍ على الأراضي الزراعية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، تحت إشراف اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج، من تنفيذ عدد 37 حكم وقرار قضائي وإداري بدائرة المديرية حيث تمكنت القوات فى مركز شرطة المنشأة من تأمين إزالة عدد “19″ حالة تعدى على الأراضى الزراعية وحرر عن ذلك المحضر رقم 687 إدارى المركز لسنة 2015.

واستطاعت القوات فى مركز شرطة ساقلتة، من تأمين إزالة عدد “13″ حالة تعد على الأراضى الزراعية وحرر عن ذلك المحضر رقم 300 إدارى المركز لسنة 2015.

كما تمكنت فى قسم أول سوهاج، من تأمين تنفيذ عدد “5″ حكم قضائى تم التنفيذ بمعرفة قلم المحضرين وجارى تحرير المحضر اللازم.

كما أشار مدير أمن سوهاج اللواء إبراهيم صابر أنه مـا زالت جهود المديرية مستمرة لتنفيذ كافــة الأحكام والقـرارات القضائية والإدارية بدائرة المحافظــة.

تم التنفيذ بمعرفة قلم المحضرين وجاري تحرير المحضر اللازم.

مـا زالت جهود المديرية مستمرة لتنفيذ كافــة الأحكام والقـرارات القضائية والإدارية بدائرة المحافظــة.