أخبار عاجلة

فيديو| عضو «التجارية الأمريكية»: لقاء السيسي وترامب ينعكس إيجابيا على الاقتصاد -
فيديو| موسى عن صورة السيسي مع موظفي إدارة ترامب: «البروتوكول عاوز كده» -
فيديو| جد طفلة البامبرز يهدد: «لو المتهم مخدش إعدام نص البلد هتموت» -
فيديو| أديب عن مجازر سوريا: «عار.. شعوب همج» -
«التضامن»: زيادة المعاشات سنويًا.. تنتظر قرار مجلس الوزراء -
فيديو| «المالية»: 115 مليار جنيه حصيلة القيمة المضافة في 9 أشهر -
رئيس الوزراء يكتب مقالًا بجريدة «ذا هيل» الأمريكية -
مصادر: التجربة الروسية قريبًا في المدارس المصرية -
تعرف علي عدد الأسئلة في النظام الجديد لامتحانات الثانوية العامة -
مساء dmc - مجدي طلبة: الرئيس السيسي فرصة يجب على الشعب المصري أن يستغلها يلقي قبول غير مسبوق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

أمن سوهاج ينفذ 37 قرار تعدٍ على الأراضي الزراعية

Google+ Print
أمن سوهاج ينفذ 37 قرار تعدٍ على الأراضي الزراعية أمن سوهاج ينفذ 37 قرار تعدٍ على الأراضي الزراعية

اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، تحت إشراف اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج، من تنفيذ عدد 37 حكم وقرار قضائي وإداري بدائرة المديرية  حيث تمكنت القوات فى مركز شرطة المنشأة من تأمين إزالة عدد “19″ حالة تعدى على الأراضى الزراعية وحرر عن ذلك المحضر رقم 687 إدارى المركز لسنة 2015.

واستطاعت القوات فى مركز شرطة ساقلتة، من تأمين إزالة عدد “13″ حالة تعد على الأراضى الزراعية وحرر عن ذلك المحضر رقم 300 إدارى المركز لسنة 2015.

كما تمكنت فى قسم أول سوهاج، من تأمين تنفيذ عدد “5″ حكم قضائى تم التنفيذ بمعرفة قلم المحضرين وجارى تحرير المحضر اللازم.

كما أشار مدير أمن سوهاج اللواء إبراهيم صابر أنه مـا زالت جهود المديرية مستمرة لتنفيذ كافــة الأحكام والقـرارات القضائية والإدارية بدائرة المحافظــة.

 تم التنفيذ بمعرفة قلم المحضرين وجاري تحرير المحضر اللازم.

مـا زالت جهود المديرية مستمرة لتنفيذ كافــة الأحكام والقـرارات القضائية والإدارية بدائرة المحافظــة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا