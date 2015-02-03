الصحة: إصابة جديدة بڤيروس أنفلونزا الطيور بقنا وشفاء 3حالات آخرى

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إصابة حالة مؤكدة بڤيروس H5N1 (أنفلونزا الطيور) وهى: حالة لفتاة تبلغ من العمر 13 عاماً من محافظة قنا ومازالت تحت العلاج بمستشفى حميات قنا.

وأكدت خلال بيانها : شفاء وخروج ثلاث حالات وهى لسيدة تبلغ من العمر 47 عاماً من محافظة المنيا إدارة بنى مزار ، وسيدة تبلغ من العمر 35 عاماً من محافظة المنيا من إدارة المنيا ، وسيدة تبلغ من العمر 42 عاماً من محافظة الشرقية من إدارة ههيا.

وتهيب وزارة الصحة والسكان بالمواطنين الذين يتعاملون مع الدواجن بالتوجه الفوري لأقرب مستشفى لتلقي الخدمة الصحية في حالة ظهور أعراض أنفلونزا عليهم حيث أن تلقي المصابين لمرض انفلونزا الطيور لعقار التاميفلو خلال أول 24 ساعة من بدء ظهور الأعراض يزيد من معدلات الشفاء من المرض ويقلل من معدلات الوفاة وتنصح وزارة الصحة المواطنين الذين يتعاملون مع الدواجن بتوخى الحذر والحيطة عند التعامل مع الطيور خصوصاً التى يظهر عليها اعراض مرضية وضرورة اتخاذ الأجراءات الوقائية لمنع حدوث العدوى مثل تغطية الفم والأنف عند التعامل مع الدواجن وغسل الأيدي بالماء والصابون بعد التعامل مع الطيور وعدم اصطحاب الأطفال لأماكن تربية الطيور أو الذبح وكذلك ضرورة فصل الطيور عن أماكن المعيشة.