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وصول 75 ألف طن بضائع وبوتجاز لموانئ السويس

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وصول 75 ألف طن بضائع وبوتجاز لموانئ السويس وصول 75 ألف طن بضائع وبوتجاز لموانئ السويس

 

ميناء الأديبية

قال عبد الرحيم مصطفي المتحدث الإعلامي باسم هيئة موانئ البحر الأحمر إن ميناء السويس أستقبل صباح اليوم الثلاثاء السفينة بريدج و على متنها 120 سيارة و السفينة عبد الرحمن ك و على متنها 6 آلاف طن بضائع عامة و السفينة أم الخير و على متنها 6 ألاف طن بضائع عامة قادمتان من جدة كما يغادر الميناء السفينة دودو و على متنها 12 ألف طن بضائع عامة متجهة إلى جدة.

أضاف فى بيان إعلامي أن ميناء السخنة يشهد اليوم الثلاثاء مغادرة السفينة ايفير لولير متجهة إلى العقبة و يستقبل الميناء السفينة ام اس سى تاسمانيا قادمة من العقبة .

ويشهد ميناء الأدبية اليوم وصول السفينة ايفيروين و على متنها 50060 طن حديد بليت قادمة من سنغافورة كما يغادر الميناء اليوم السفينة او ام بونتاتيس و على متنها 10 الاف طن بضائع عامة متجهة إلى جدة .

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