وصول 75 ألف طن بضائع وبوتجاز لموانئ السويس

قال عبد الرحيم مصطفي المتحدث الإعلامي باسم هيئة موانئ البحر الأحمر إن ميناء السويس أستقبل صباح اليوم الثلاثاء السفينة بريدج و على متنها 120 سيارة و السفينة عبد الرحمن ك و على متنها 6 آلاف طن بضائع عامة و السفينة أم الخير و على متنها 6 ألاف طن بضائع عامة قادمتان من جدة كما يغادر الميناء السفينة دودو و على متنها 12 ألف طن بضائع عامة متجهة إلى جدة.

أضاف فى بيان إعلامي أن ميناء السخنة يشهد اليوم الثلاثاء مغادرة السفينة ايفير لولير متجهة إلى العقبة و يستقبل الميناء السفينة ام اس سى تاسمانيا قادمة من العقبة .

ويشهد ميناء الأدبية اليوم وصول السفينة ايفيروين و على متنها 50060 طن حديد بليت قادمة من سنغافورة كما يغادر الميناء اليوم السفينة او ام بونتاتيس و على متنها 10 الاف طن بضائع عامة متجهة إلى جدة .