اليوم.. الحكم على عصام سلطان بتهمة سب وقذف «الزند»



> تصدر اليوم الثلاثاء، محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد محمود، حكمها على عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، وشيرين ربيع، الصحفية بجريدة المصرى اليوم، ومحمد سمير سعيد، رئيس التحرير التنفيذى للجريدة، في قضية اتهامهم بسب وقذف المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، بطريق العلانية والنشر.

كشفت التحقيقات مع المتهمين، أن سلطان أدلى بتصريحات نشرتها الجريدة، تضمن عبارات تحمل إساءة لشخص الزند ومساسًا بكرامته، وادَّعى أنه عقد مؤتمرًا صحفيًّا بنادي القضاة للدعاية لمرشح رئاسى معين ولخدمته.

كما نسبت النيابة إلى رئيس التحرير التنفيذى، أنه أخل بواجبات وظيفته المنوط أداؤها حال كونه مشرفًا على النشر بالجريدة، بأن تقاعس عن أداء واجب الإشراف على المقال محل الاتهام ولم يباشر بشأنه اختصاصه الوظيفى من حذف وتعديل لما يلزم مما ترتب عليه نشر المقال بما تضمنه من عبارات سب وقذف.