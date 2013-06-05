سفير روسيا فى لبنان: موسكو تدعم الحل السياسى للأزمة السورية

أكد السفير الروسى فى لبنان الكسندر زاسبيكين على موقف بلاده الثابت فى دعم الحل السياسى فى سوريا على أساس تطبيق تفاهم جنيف دون شروط مسبقة وبإيجاد الأرضية المناسبة التى تسمح ببدء هذه العملية بأسرع وقت ممكن بما يساعد على وقف الاقتتال ومسلسل العنف وإراقة الدماء.

واعتبر خلال لقائه اليوم وفدا من هيئة التنسيق للقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية أن هناك تغييرا إيجابيا نسبيا فى الموقف الأمريكى بهذا الخصوص، داعيا إلى خطوات عملية للدخول فى العملية السياسية وعدم البقاء فى إطار التمنيات.

وأشار إلى أن روسيا التزمت بما عليها لناحية موافقة الدولة السورية المبدئية على حضور مؤتمر "جنيف 2" وبأن المطلوب هو التزام الجانب الأمريكى بما عليه لناحية التزام أطراف المعارضة السورية التى لاتزال حتى الآن ترفض المشاركة فى المؤتمر دون شروط مسبقة بل تطرح شرط تنحى الرئيس بشار الأسد بما يتعارض مع ما تم الاتفاق عليه مع الجانب الأمريكى.

وحول الوضع فى لبنان، أكد السفير الروسى للوفد على موقف بلاده الداعم للأمن والاستقرار.. موضحا أن هذا التوجه متفق عليه مع بقية الدول الدائمة العضوية فى مجلس الأمن، ومشددا على رفض روسيا أى تدخل فى شئون لبنان الداخلية.