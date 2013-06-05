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السعودية تنفذ حكم الإعدام فى باكستانى أدين بتهريب الهيروين

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السعودية تنفذ حكم الإعدام فى باكستانى أدين بتهريب الهيروين السعودية تنفذ حكم الإعدام فى باكستانى أدين بتهريب الهيروين

نفذت السلطات اليوم، حكم الإعدام فى حق أحد الباكستانيين بعد أن أدين بمحاولة تهريب كمية من الهيروين المخدر، دون الكشف عن الطريقة التى أعدم بها.

وقالت وزارة الداخلية السعودية فى بيان لها اليوم الأربعاء، إنه تم القبض على الباكستانى عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدر إلى المملكة.

وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وصدر بحقه صك شرعى يقضى بثبوت ما نسب إليه شرعا، وتم تنفيذ حكم الإعدام اليوم فى المنطقة الشرقية، بمحافظة القطيف.

وبهذا الإعدام يرتفع عدد الذين تم إعدامهم منذ بداية العام الحالى إلى 46 شخصا فى المملكة التى تطبق أحكام الشريعة الإسلامية فى قوانينها.

وتعدم السعودية من يُحكم عليهم بالإعدام بطريق قطع الرأس بسيف أو رميا بالرصاص فى مكان عام.

ويعاقب مرتكبو جرائم الاغتصاب والقتل وتهريب المخدرات والسطو المسلح والردة بالإعدام فى السعودية التى تطبق الشريعة الإسلامية تطبيقاً صارما.

وأعدمت السلطات السعودية ستة وسبعين شخصاً العام الماضى وتسعة وسبعين آخرين فى العام 2011، ونحو سبعة وعشرين شخصاً فى العام 2010.
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