“رئيس شعبة المواد البترولية” : لا مانع لاستيراد الغاز من إسرائيل وهى من طلبت ذلك



> قال الدكتور حسام عرفات رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية إنه لا يوجد ما يمنع استيراد الغاز من إسرائيل خاصة هى من طلبت ذلك ، مشيراً إلى أن لا مانع أن تتعاون مصر مع “الشيطان” طالما يصب ذلك في المصلحة العامة وطالما أنه لن يؤثر ذلك على الأمن القومى .

وأضاف عرفات ، خلال حواره على فضائية ” الحدث ” مساء أمس الأثنين :” أن مصر الآن في أشد الاحتياج إلى الغاز الطبيعى ، خاصة في ظل الأسعار العالمية المرتفعة ، بالإضافة إلى أن استيراد الغاز من إسرائيل وغيرها سيقضى على العديد من الأزمات ومنها الانقطاعات المتكررة للكهرباء و أزمة البوتاجاز التي تشهدها المحافظات الآن “.

وأشار رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية إلى أن إسرائيل ليس لها بديل آخر سوى مصر لتصدير الغاز إليه ، لوجود خط أنابيب غاز واصل إليها ، وهنا نستطيع أن نحصل على الغاز بسعر منخفض جداً ، على حد قوله .

وعلق “عرفات” على من يدعون الوطنية برفضهم استيراد الغاز من إسرائيل ، قائلًا: “من يدعون الوطنية عليهم أن يقدموا البديل للقضاء على

> أزمات الوقود أو أن رفضهم هذا ما هو إلا مزايدات لن تصب في مصلحة الوطن”، متسائلًا : “لماذا يرفضون استيراد الغاز وهناك اتفاقيات كثيرة بين مصر وإسرائيل ويوجد بالفعل تبادل تجارى؟”.