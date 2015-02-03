الشعبية للدفاع عن بترول مصر: استيراد الغاز من إسرائيل “تطبيع” لن يقبله الرأى العام

قال الدكتور رمضان أبو العلا رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن بترول مصر :” إن تصريحات وزير البترول شريف إسماعيل بأن استيراد الغاز من إسرائيل شىء وارد بما يحقق مصلحة مصر وما يحقق مصلحة الاقتصاد المصري خطيرة ومرفوضة شعبياً ، البرلمان القادم هو الذي يقرر استيراد الغاز الإسرائيلي من عدمه “.

وأضاف أبو العلا ، خلال مداخلة هاتفية له على فضائية ” العربية الحدث ” مساء أمس الأثنين :” أن استيراد الغاز من إسرائيل اعتراف بأحقية الكيان المحتل بحقول الغاز التي هي ملك مصر أصلًا في البحر المتوسط ، مشيرًا إلى أنه علينا ان نبحث عن طرق لإثبات ملكيتنا لتلك الحقول ونرفض الاستيراد من إسرائيل مطلقًا ” .

وأشار رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن بترول مصر إلى أن لديه من الوثائق ما يثبت بشكل قاطع أن الاكتشافات الغازية الإسرائيلية في البحر المتوسط تقع في نطاق ‘المنطقة الاقتصادية’ المصرية ، باحتياطات تصل قيمتها إلى 700 مليار دولار وليس 200 مليار دولار كما أشيع من معلومات غير صحيحة ، قائلا : استيراد الغاز من إسرائيل «تطبيع» لن يقبله الرأى العام .