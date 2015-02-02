«1» يوم ترك هيكل الأهرام من 41 سنة

كان وأن سمع هيكل الخبر وأغلق تليفوناته فى الثامنة مساء الجمعة أول فبراير ١٩٧٤- قبل ٤١ سنة - اتصل الرئيس أنورالسادات بالدكتور عبدالقادر حاتم يبلغه أنه قرر أن يضيف إلى أعبائه مهمة جديدة وهى أن يتولى مؤسسة الأهرام بدلا من الأستاذ محمد حسنين هيكل رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير، والذى أصدر السادات قرارا ثانيا بتعيينه مساعدا لرئيس الجمهورية. وقال السادات لحاتم إن عليه أن يذيع الخبر فى نشرة الساعة الثامنة والنصف بعد نصف ساعة. بادئا بقرار تعيين هيكل مساعدا للرئيس يتلوه الخبر الثانى بتولى حاتم مؤسسة الأهرام إلى جانب مناصبه الرسمية الأخرى فى الحكومة.

كان الدكتور حاتم متعه الله بالصحة والعافية قد تولى القيام بدور رئيس الوزراء فى حكومة رأسها الرئيس السادات منذ مارس ١٩٧٣ لتكون وزارة حرب. وهذه الوزارة هى التى رتبت استعدادات الجبهة المدنية فى هدوء وسرية لتكون جاهزة بمختلف احتياجات الجبهة الداخلية من استعدادات للحرب، خاصة المواد التموينية. كما لعب الدكتور حاتم دورا رئيسيا فى خطة الخداع الاستراتيجى التى طمأنت إسرائيل إلى عدم دخول مصر أى حرب، وهو ما جعل قادتها ينقسمون ويتشككون عندما وصلتهم المعلومات يوم السادس من أكتوبر عن بدء مصر الحرب ضد إسرائيل فى هذا اليوم.

جلس أنور السادات إلى جانب الراديو ينتظر إذاعة ما أمر به فى صدارة نشرة الثامنة والنصف، وأيضا لكى يرضى نشوة انتصاره على هيكل وإخراجه من القلعة التى كان يمارس منها نفوذه الصحفى واستطاع أن يجعل منها واحدة من أهم دور الصحف فى العالم. إلا أن نشرة الأخبار مضت دون إذاعة أى كلمة، مما تصور معه السادات أن نفوذ هيكل قد وصل إلى درجة تمكنه من منع خبر أصدره الرئيس، وفى ثوان كان صوت د. حاتم على التليفون.

توقع حاتم مكالمة السادات، وفى هدوء أجابه بأن فى مصر ضيفا كبيرا ومهما هو فرانسوا ميتران الذى كان مرشحا لرئاسة فرنسا، وكان بالمصادفة ضيفا على الأهرام بدعوة من الأستاذ هيكل وقد قدر د. حاتم- هكذا قال للسادات- أنه سيكون من عدم اللياقة إعلاميا إذاعة خبر إبعاد هيكل من الأهرام، وبعده مباشرة سفر فرانسوا ميتران عائدا لبلاده مما قد يجعل المستمع يربط بين الخبرين.

ولم يكن صحيحا ما ذكره حاتم للسادات، لكن الحقيقة أن د. حاتم كما ذكر لى أجل إذاعة خبر هيكل إلى نشرة الحادية عشرة مساء حتى لا يترك للعاملين بالأهرام من محررين وعمال عند سماعهم الخبر الخروج من بيوتهم والتجمع فى الأهرام، وقرر تأجيل إذاعة الخبر إلى وقت متأخر يكون ليلا وفى برد آخر يناير، بحيث لا يشجع أحدا على الذهاب إلى الأهرام متسائلا عن الرجل الذى عاشوا معه 17 سنة بعد أن دخل الأهرام برضاه فى مبناه القديم المتهالك عام 1957 وانتقل به إلى مبنى يعد من أحدث الدور الصحفية، وها هو يتم إخراجه منه مرغما.

فى الحادية عشرة وثلاث دقائق التقط الأستاذ هيكل سماعة التليفون إلى جوار سريره ليسمع صوت كمال نجيب - رحمه الله- وكان سكرتير التحرير السهران فى ذلك الوقت، يسأل الأستاذ عن «خبر غريب» التقطه مندوب قسم الاستماع (المرحوم مصطفى الطرابيشى) من نشرة أخبار إذاعة القاهرة ويريد أن يسأل الأستاذ عنه. وكان رد الأستاذ: إيه يا كمال، لازم تنشره طبعا وفى الأولى. وبعد لحظة صمت عاد يقول له: بس بلاش صورة. وفور المكالمة قطع هيكل الاتصالات التليفونية معه وأصبح كل من يتصل به وما أكثرهم- ليس فقط من مصر، وإنما كان أكثرهم من خارج مصر- يجده خارج الخدمة!

ولم يطق المرحوم على حمدى الجمال مدير تحرير الأهرام فى ذلك الوقت بعد أن ظل ربع ساعة يحاول الاتصال بالأستاذ هيكل تليفونيا فارتدى ملابسه، وكان يسكن قريبا، وراح يطرق بابه فى منتصف الليل. ولكن كما فعل هيكل وأغلق تليفوناته أمام كل من حاول الاتصال به كذلك تجاهل من ذهب يدق بابه فى لهفة متسائلا إيه الحكاية.

وفى يوم السبت 2 فبراير ظهرت الصحف وكانت فى ذلك الوقت مقصورة على الصحف الثلاث (الأهرام وأخبار اليوم والجمهورية)، وفى الصفحة الأولى من كل صحيفة خبر مقصور على ما جاء فى نشرة أخبار الحادية عشرة مساء اليوم السابق بما لا يتجاوز ستة سطور لكنها كانت حديث مصر والعالم العربى بصورة عامة وبعض العواصم العالمية.