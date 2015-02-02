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داعش : مصري سرق أموال الزكاة.. وهرب بـ “مليار” ليرة سورية

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داعش : مصري سرق أموال الزكاة.. وهرب بـ “مليار” ليرة سورية داعش : مصري سرق أموال الزكاة.. وهرب بـ “مليار” ليرة سورية

داعش

كشفت تقارير صحفية سورية أن أحد عناصر تنظيم “داعش”  يدعى ” أبو عبيدة” مصري الجنسية ، تمكن من الهروب بعد أن جمع الزكاة من رؤوس الأموال في مدينة الميادين شرقي دير الزور في سوريا.

وذكرت التقارير أن أبو عبيدة  يشغل منصب أمير ديوان الزكاة  موضحة أن المبلغ  الذي سرقه الأمير يقدر بحوالي مليار ليرة سورية، كانت من المقرر أن تصل إلى الفقراء في ولاية الخير على حد زعم التنظيم.

وأكدت التقارير أن هذه الواقعة ليست  الأولى التي يهرب فيها قياديون من التنظيم، بعد سرقة أموال داعش حيث هرب منذ فترة أحد قضاة التنظيم وهو سعودي الجنسية .

 

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