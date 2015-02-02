القاويش: الكويت تصر على المشاركة بقوة في المؤتمر الاقتصادي بمصر

أكد السفير حسام القاويش المتحدث باسم رئاسة الوزراء أن زيارة رئيس الوزراء إبراهيم محلب للكويت لها أهداف سياسية واقتصادية، موضحًا أن محلب شكر مسئولي دولة الكويت خلال لقاءاته معهم على مساندتهم لمصر عقب ثورة 30 يونيو.

وأكمل القاويش خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج “الحياة اليوم” أن محلب لمس خلال زيارته في الكويت إيمانهم بأنهم في مركب واحد مع مصر، موضحًا أن الكويت تصر على المشاركة بقوة في المؤتمر الاقتصادي.

وعن لقاء محلب مع رؤساء تحرير الصحف الكويتية اليوم أكد القاويش أن محلب طالب رؤساء التحرير أنه يتطلع لمزيد من المساندة والدعم، مشيرًا إلى أن اللقاء تطرق إلى الأحداث الأخيرة في سيناء.