سفير مصر لدى الهند يلتقي مع مدير مجموعة “Gaurang” للإنتاج السينمائي‎

التقى السفير حاتم تاج الدين سفير مصر لدي الهند “جوارنج جالان” مدير مجموعة “Gaurang” للإنتاج السينمائي، والذي حرص خلال المقابلة علي إطلاع السفير تاج الدين علي الترتيبات التي يجريها حاليًا لمشاركة فرقة من الأطفال الهنود العازفين للآلات الهندية القديمة بفعاليات مهرجان القاهرة الدولي لأفلام الأطفال المقرر تنظيمه خلال الفترة من 26 مارس وحتي 2 ابريل القادم.

وتناول اللقاء جهود الشركة لعرض الأفلام الهندية بدور العرض في القاهرة والاسكندرية خلال عام 2014 بعد فترة غياب دامت أكثر من خمسة وعشرين عامًا.

كما استعرض السفير تاج الدين خلال اللقاء الإمكانيات المتاحة بقطاع الإنتاج السينمائي المصري، وكذلك مواقع التصوير المتميزة التي تنفرد بها مصر في ضوء تنوعها الحضاري والسياحي، داعيًا شركات الإنتاج الهندية العاملة في قطاع الإنتاج السينمائي في بوليوود لتصوير أفلامها في مصر، كما تم بعدد من بلدان العالم، حيث أثبتت الإحصاءات السياحية المردود الإيجابي لذلك علي زيادة حركة السياحة الهندية بشكل كبير إلي الدول التي يتم التصوير الخارجي بها.