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غدًا.. الحكم على عصام سلطان في اتهامه بسب الزند

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غدًا.. الحكم على عصام سلطان في اتهامه بسب الزند غدًا.. الحكم على عصام سلطان في اتهامه بسب الزند

عصام سلطان

تصدر غدًا محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد محمود، الحكم على محاكمة عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، وشيرين ربيع الصحفية بجريدة ”المصري اليوم”، ومحمد سمير سعيد رئيس التحرير التنفيذي للجريدة، في قضية اتهامهم بسب وقذف المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، بطريق العلانية والنشر.

وكشفت التحقيقات مع المتهمين أن عصام سلطان، أدلى بحديث صحفي قامت بكتابته ربيع، الصحفية بجريدة ”المصري اليوم” وسمح بنشره رئيس التحرير التنفيذي للجريدة، تضمن عبارات تحمل إساءة لشخص المستشار الزند ومساسًا بكرامته، وادعوا أنه عقد مؤتمرًا صحفيًا بنادي القضاة للدعاية لمرشح رئاسي معين ولخدمته.

كما نسبت النيابة إلى رئيس التحرير التنفيذي، أنه أخل بواجبات وظيفته المنوط أداؤها حال كونه مشرفًا على النشر بالجريدة، وذلك بأن تقاعس عن أداء واجب الإشراف على المقال محل الاتهام ولم يباشر بشأنه اختصاصه الوظيفي من حذف وتعديل لما يلزم مما ترتب عليه نشر المقال بما تضمنه من عبارات سب وقذف.

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