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السفير المصري بنيودلهي يلتقي بنائبة رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية

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السفير المصري بنيودلهي يلتقي بنائبة رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية السفير المصري بنيودلهي يلتقي بنائبة رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية

السفير حاتم سيف الدين مع أمبيكا شارما

استقبل السفير حاتم تاج الدين سفير لدى الهند أمبيكا شارما نائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية “FICCI” لشئون التعاون الدولي في إطار متابعة العلاقات الاقتصادية المصرية الهندية وبحث التعاون لتعزيز فرص التجارة والاستثمار بين البلدين، حيث ركز السفير المصري على المؤتمر الاقتصادي الذي ستستضيفه مصر خلال الفترة 13 – 15 مارس المقبل في شرم الشيخ، تزامنا مع تطوير البنية التشريعية للاستثمار.

وأكد السفير تاج الدين على قيام السفارة المصرية بنيودلهي بالاتصال بالجهات المعنية لتسهيل عمل الشركات الهندية في مصر؛ بهدف تنمية الاستثمارات الهندية في مصر وزيادة حجم التجارة البينية إلى 8 مليارات دولار في عام 2016، وفقًا لما تم الاتفاق عليه خلال أعمال اللجنة التجارية المشتركة في نوفمبر الماضي، مشيدًا بالنشاط الذي شهدته العلاقات المصرية الهندية خلال الأشهر الماضية، حيث تعددت الزيارات الرسمية والثقافية وزيارات رجال أعمال، بما يعكس عمق وتنوع العلاقات الثنائية بين البلدين.

من جانبها، أشارت السيدة شارما إلى أن اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية مؤسسة لا تهدف للربح وتضم في عضويتها 250 ألف عضو من شركات القطاعين العام والخاص والشركات المتعددة الجنسيات، كما أوضحت تركيز الاتحاد على قطاع الخدمات، معربة عن ترحيبها بالتعاون مع السفارة في تنظيم أية فعاليات لتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، فضلا عن تطلعها إلى مشاركة الشركات المصرية في الفعاليات التجارية بالهند.

وأكدت على مشاركة الهند في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ بوفد اقتصادي يمثل كبرى الشركات الهندية في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك؛ للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة لدعم التعاون بين البلدين.

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