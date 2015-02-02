الأمم المتحدة ترحب بقرار السلطات المصرية بالإفراج عن الصحفي الأسترالي

كشف ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة عن تر حيب بان كى مون بقرار السلطات المصرية بالإفراج عن الصحفي الأسترالي بيتر غريست، وأعرب عن الأمل في حل قضايا الصحفيين الآخرين الذين مازالوا محتجزين في مصر.

وفي المؤتمر الصحفي اليومي قال ستيفان أن الأمين العام جدد تأكيده على أهمية حماية حرية التعبير والتجمع في مصر. وأنه يؤمن بشدة أن التعددية هي مفتاح تحقيق الاستقرار طويل الأمد، ويشمل ذلك ضمان سماع وتمثيل جميع الأصوات السلمية.”

و أضاف ستيفان أن بان كي مون أكد على استمرار دعم كفاح الشعب المصري لتحقيق الاستقرار والديمقراطية والرخاء.