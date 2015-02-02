15 إطلالة أنيقة بالأبيض لتستوحي منها ما يناسبك

من المعروف أن اللون الأبيض من الألوان المميزة على السجادة الحمراء، وتحصل من ترتديه بطريقة صحيحة على مكانة في أعلى قائمة أجمل الإطلالات، وفي هذا الموضوع جمعنا لك 15 إطلالة رائعة باللون الأبيض على السجادة الحمراء لتستوحي منها ما يناسب إطلالتك في السهرات.

لتتألقي في سهراتك باللون الأبيض عليك أن تحرصي على بعض النقاط المهمة، وهي:

· بساطة اللون الأبيض تتيح لك اختيار التصاميم المبهرة كما شاهدنا في إطلالة كيت هادسون Kate Hudson وتايلر سويفت Taylor Swift في حفلات السجادة الحمراء، لذلك لا تترددي في اختيار تصميم مختلف لتنفردي بإطلالة أنيقة.

· يقتصر اللون الأبيض على العروس في سهرات الأعراس، لذلك عليك أن تبتعدي عن إطلالة العروس عند ارتداء الأبيض، وذلك بأن ترتدي إكسسوارات سوداء أو ملونة كما فعلت فايولا ديفيس Viola Davis وجوليان مور Julianne Moore، ولعل النجمة سلمى حايك Salma Hayek أغفلت هذه النقطة فكانت إطلالتها تشبه إطلالة العروس في ليلة زفافها.

· من أهم النقاط التي يجب أن تحرصي عليها في إطلالاتك عند ارتداء الفستان الأبيض هي ملابسك الداخلية، إذ ننصحك بأن ترتدي ملابس داخلية بلون لحمي مطابق للون بشرتك، حيث يجب أن لا تتعارض بألوانها مع فستانك الأبيض حتى تظهري بشكل مناسب.

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