لجنة تحكيم مهرجان الأقصر للسينما المصرية والأوروبية يزورون الأماكن الأثرية

قام أعضاء لجنة تحكيم المسابقة الرسمية بمهرجان الأقصر للسينما المصرية والأوروبية بزيارة لعدد من الأماكن الأثرية والسياحية بمدينة الأقصر، اصطحبهم خلالها المدير التنفيذي للمهرجان وديد شكري.

وتفقدت خلالها اللجنة عدد من الآثار الموجودة بالبر الغربي بالأقصر، حيث كانت البداية في معبد جزيرة هابو ورافقهم خلال تلك الجولة الأستاذ إبراهيم سليمان مدير عام الأثار بالأقصر.

واتجه الوفد إلى معبد حتشبسوت، ثم وادي الملوك، واستطاع الحضور الحصول على ترخيص بالنزول إلى مقبرة توت عنخ أمون، وعندها عبر رئيس لجنة التحكيم الفرنسي إيف بواسيه عن انبهاره بجمال وروعة الأثار المتواجدة بالمقبرة.

وقام الوفد أيضًا بالدخول إلى مقبرة رمسيس الثاللث ومقبرة رمسيس التاسع، ثم معبد أمنحتب وتمثالي ممنون، وفي طريق العودة استقلت لجنة التحكيم بمرافقة المدير التنفيذي للمهرجان مركب نيلية للعودة مرة أخرى إلى مقر إقامتهم.

من جانبه أشار المدير التنفيذي للمهرجان وديد شكري إلى أن الزيارة هدفها رسالة إلى العالم بأن مصر وخاصة الأقصر مدينة أمنة وتفتح أبوابها للسياح من كل أرجاء العالم، حيث أن الزيارة تضمنت أعضاء لجنة التحكيم الذين يعتبروا من أهم الشخصيات السينمائية في العالم.

أما المخرج الفرنسي إيف بواسيه رئيس لجنة التحكيم عبر عن سعادته بالزيارة متمنيًا تكرار تلك الزيارة مرة أخرى، لما وجده من جمال وابهار في كافة الاماكن التى زارها برفقة اعضاء اللجنة.